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"الأوقاف": أهل الباطل ينشطون في غياب أهل الحق

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
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الأوقاف: أهل الباطل ينشطون في غياب أهل الحق
الشيخ محمد عيد كيلاني
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هدى عبدالرازق
 
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قال الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الإنسان هو أساس هذا الوجود، مستدلا بقول الله تعالى: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30).

وأشار "الكيلاني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الإنسان بصرف النظر عن المعتقد واللون والجنس هو صنعة الله، ولهذا وضع الإسلام الإنسان في منزلة عالية، وكل ما في الكون مسخر لخدمة الإنسان، وهو نوع من أنواع التكريم، حيث قال الله تعالى "۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70).

وأضاف أنه لا ينشط أهل الباطل إلا في غياب أهل الحق، منوهًا بأن النفس البشرية مهيئة للخير ولغيير الخير، وأعطى الله الإنسان العقل والذي ميزه به عن جميع المخلوقات حتى يختار ويميز.
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