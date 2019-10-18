المخابرات الفرنسية تحبط هجوما على غرار 11 سبتمبر





قال وزير الداخلية الفرنسي، إن أجهزة المخابرات ألقت القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر 2001.





وتواجه فرنسا منذ عدة أعوام صعوبات في كيفية التعامل مع كل من الإرهابيين المحليين والأجانب في أعقاب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، ويقول المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا.





وفي الثالث من أكتوبر قتل متخصص في تكنولوجيا المعلومات يشتبه في تعاطفه مع الإرهابيين ثلاثة ضباط وموظفا مدنيا قبل أن يطلق عليه ضابط شرطة النار ليرديه قتيلا.





وقال الوزير الفرنسي كريستوف كاستانير لـ"تلفزيون فرنسا 2": "قبل ذلك الهجوم مباشرة كانت هناك 60 محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013".





وأضاف "ألقت أجهزة مخابراتنا القبض على شخص استلهم أحداث 11 سبتمبر والطائرات، التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي".





ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا في الأعوام الأربعة الماضية جراء هجمات نفذها إرهابيون لا سيما في نوفمبر 2015 بعد ضربات منسقة في أنحاء العاصمة.





وأعلن تنظيم داعش في سوريا مسؤوليته عن تلك الهجمات التي شارك مقاتلون من مواليد فرنسا في تنفيذها.



