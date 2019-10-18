مصرع أم ونجلها في حادث تصادم بالشرقية

لقيت ربة منزل بالشرقية ونجلها الأكبر مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم، أمام قرية القراقرة بمنيا القمح، وبالعرض على نيابة منيا القمح، قررت بمعرفة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية القراقرة، دائرة المركز.





وتبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارتين، أسفر عن مصرع قائد الدراجة الأولي ويدعي" محمد عمرو جميل" 28 سنة ميكانيكي، ووالدته حيث كانت تستقل الدراجة خلفه وتدعي" هانم عبد الرحيم عبد الله" 58 سنة، مقيمان قرية الزنكلون، وتم التحفظ على الدراجتين وتحرير محضر بالواقعة.





على جانب آخر، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، على أن الأنباء المتداولة بالعثور على شاب مذبوح وبه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد بالحي الـ 16 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، غير صحيحة، موضحًا أن الشاب عُثر عليه مصابًا بكسر في كاحل القدم اليسرى، فيما تبين وجود كامل متعلقاته بحوزته، وجارٍ التحري عما إذا كان قد تعرض لتعدي أو سقط من فوق إحدى العمارات بالمنطقة.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على المدعو "عمرو.ال" فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مصابًا بكسر بكسر بكاحل القدم اليسرى، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فيما يواصل رجال مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، جهودهم لبيان ما إذا كان المصاب تعرض لتعدٍ، أم أنه سقط من فوق إحدى العمارات.





وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية، أنباء زعمت خلالها تعرض المصاب لجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد.





وأعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة والمشرف على المشروعات وجهاز خليج السويس، عن فتح باب التقدم أمام الحالات الإنسانية للحصول على 20 "كشك" (منافذ خبز سابقة).





وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أنه على من يرغب فى الحصول على "الكشك" التوجه للجهاز لبدء تسجيل الطلبات، حيث يتم غلق باب التقدم يوم الخميس 14 نوفمبر المُقبل، على أن يتم فحص الطلبات المُقدمة في موعد غايته شهر من غلق باب التقديم، وذلك في قرعة علنية يوم الأحد 15 ديسمبر المُقبل.





وأوضح، أن الأكشاك المطروحة بالمنطقة الصناعية "A3" والمجاورات "9 – 10 – 14 – 20 – 31- 38 – 47 – 50 – 52 – 60"، بالإضافة إلى أكشاء بالأحياء السكنية "10 – 12 – 14".



