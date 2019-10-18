سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 18-10-2019.. وتراجع جديد فى الأسعار





اسعار الحديد اليوم

هبطت سعر حديد بشاي بنحو 500 جنيه خلال تعاملات لايوم الجمعة، فى حين واصلت اسعار الحديد فى المصانع الأخري الاستقرار ونستعرض سعر الحديد اليوم في مختلف المصانع العاملة في مصر ، ويشهد سعر الحديد حالة من الاستقرار بعد تراجعه بشكل كبير على خلفية تراجع سعر خام البليت العالمي، بالإضفة إلى تخفيض اسعار الغاز للمصانع، وساهم فى عودة الاستقرار النسبي قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على استيراد الحديد.





سعر الحديد اليوم في مصر

عاد سعر الحديد للاستقرار بعد أن شهد سعر الحديد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في الشركات الكبرى العاملة في صناعة الحديد ومن اهمها على الاطلاق ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى) بقيمة تراجع تتراوح بين 400 و 1000 جنيه، ويعتبر الحديد واحد من المعادن الهامة التى تعتبر عنصر اساسي في مواد البناء ويشهد اقال كبير من الشركات العاملة في مجال المقاولات.





سعر حديد فى المصانع

سعر حديد عز اليوم سجل اعلى سعر للحديد عند 10900 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ10200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.





لماذا تراجعت اسعار الحديد

شهدت اسعار الحديد تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية على خلفية تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات عامل كبير في تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية، فضلا عن رفع رسوم استيراد خام البيليت من الخارج مما سبب الكثير من الخسائر للشركات والمصانع.









اسعار مواد البناء الأسمنت والحديد اليوم (سعر الحديد)