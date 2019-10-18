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سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 18-10-2019.. وتراجع جديد فى الأسعار

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
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سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 18-10-2019.. وتراجع جديد فى الأسعار
اسعار الحديد
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الحديد اليوم 
هبطت سعر حديد بشاي بنحو 500 جنيه خلال تعاملات لايوم الجمعة، فى حين واصلت اسعار الحديد فى المصانع الأخري الاستقرار ونستعرض سعر الحديد اليوم في مختلف المصانع العاملة في مصر ، ويشهد سعر الحديد حالة من الاستقرار بعد تراجعه بشكل كبير على خلفية تراجع سعر خام البليت العالمي، بالإضفة إلى تخفيض اسعار الغاز للمصانع، وساهم فى عودة الاستقرار النسبي قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على استيراد الحديد.

سعر الحديد اليوم في مصر  
عاد سعر الحديد للاستقرار بعد أن شهد سعر الحديد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في الشركات الكبرى العاملة في صناعة الحديد ومن اهمها على الاطلاق ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى)  بقيمة  تراجع تتراوح بين 400 و 1000 جنيه، ويعتبر الحديد واحد من المعادن الهامة التى تعتبر عنصر اساسي في مواد البناء ويشهد اقال كبير من الشركات العاملة في مجال المقاولات.

سعر حديد فى المصانع
سعر حديد عز اليوم سجل اعلى سعر للحديد عند 10900 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ10200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.

لماذا تراجعت اسعار الحديد 
شهدت اسعار الحديد تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية على خلفية تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات عامل كبير في تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية، فضلا عن رفع رسوم استيراد خام البيليت من الخارج مما سبب الكثير من الخسائر للشركات والمصانع.


اسعار مواد البناء الأسمنت والحديد اليوم (سعر الحديد)

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

عز

10900 جنيه

10700 جنيه

حديد المصريين

المصريين

10900 جنيه

10880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

10300 جنيه

10300 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

10850 جنيه

10830 جنيه

حديد عطية

عطيه

10850 جنيه

10800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

10800 جنيه

10800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

10750 جنيه

10740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

10600 جنيه

10600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

10550 جنيه

10500 جنيه

حديد العشرى

العشري

10550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

10525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

10525 جنيه

9750 جنيه
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