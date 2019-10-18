"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في مصر.. انخفاض محلوظ في درجات الحرارة
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في مصر
أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن عن حالة الطقس اليوم الجمعة 18-10-2019 في مصر، وتوقع خبراء "الأرصاد" أن حالة طقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية مائلة للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وعن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف معتدل في الليل.
الأرصاد تعلن عن احتمالية سقوط أمطار
وقال خبراء "الأرصاد" إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم الجمعة على مناطق من شمال الجمهورية كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتوجد فرص لسقوط أمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-10-2019 في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية
وكشفت "الأرصاد" عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-10-2019 في مدن ومحافظات مصر، حيث شهدت محافظات مصر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة،، وفيما يلي نقدم لكم جداول بدرجات الحرارة اليوم محافظات ومدن مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-10-2019 في مدن ومحافظات مصر
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|21
|30
|شبين الكوم
|20
|31
|طنطا
|19
|30
|دمنهور
|18
|29
|الإسكندرية
|18
|28
|بلطيم
|19
|26
|مطروح
|17
|25
|السلوم
|17
|25
|سيوة
|21
|32
|بورسعيد
|24
|28
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|21
|32
|الإسماعيلية
|19
|31
|السويس
|21
|31
|العريش
|21
|28
|رفح
|22
|28
|رأس سدر
|20
|33
|نخل
|19
|29
|نويبع
|27
|29
|طابا
|25
|29
|كاترين
|15
|25
|الطور
|25
|30
|شرم الشيخ
|27
|36
|الغردقة
|26
|33
|مرسى علم
|27
|29
|الفيوم
|21
|33
|بني سويف
|20
|33
|المنيا
|19
|34
|أسيوط
|19
|35
|سوهاج
|21
|36
|قنا
|23
|36
|الأقصر
|28
|38
|أسوان
|26
|39
|أبو سمبل
|27
|37
|الوادي الجديد
|24
|38
|شلاتين
|26
|35
|أبو رماد
|26
|34
|حلايب
|25
|33
|رأس حدربة
|26
|33
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-10-2019 في بعض المدن والعواصم العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|38
|المدينة المنورة
|24
|37
|الرياض
|21
|36
|المنامة
|28
|34
|أبوظبي
|27
|36
|الدوحة
|28
|35
|الكويت
|23
|38
|دمشق
|12
|30
|بيروت
|23
|28
|عمان
|14
|28
|القدس
|17
|25
|غزة
|19
|28
|بغداد
|21
|36
|مسقط
|27
|33
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|27
|37
|طرابلس
|20
|26
|تونس
|18
|27
|الجزائر
|15
|24
|الرباط
|14
|24
|نواكشوط
|27
|38
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-10-2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|08
|18
|كوالالمبور
|24
|32
|طوكيو
|17
|18
|أثينا
|17
|25
|روما
|11
|23
|باريس
|11
|16
|مدريد
|12
|20
|برلين
|11
|19
|لندن
|9
|14
|مونتريال
|3
|12
|موسكو
|9
|14
|نيويورك
|7
|15
|واشنطن
|5
|18
صورة من بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 18-10-2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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