الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يتحدى دجلة والإسماعيلي يسعى لعبور الحدود

يواصل قطار الدوري المصري محطاته، حيث يستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة في الخامسة والنصف مساءا اليوم، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز 2019-2020.





ويسعى زعيم الثغر لتحقيق الفوز والتقدم للمركز الثالث مؤقتا، حيث يتواجد الفريق في المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقائين وخسر مباراة، على الجانب الأخر يدخل فريق دجلة وهو في موقف صعب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة من 3 لقاءات.





وفي نفس الجولة يلتقي الاسماعيلى مع نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية، في لقاء لن يكون سهلا لأي من الفريقين.

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم.