مي عمر تريند جوجل بعد ظهروها بفستان مفتوح الصدر على "إنستجرام" (فيديو وصور)
ووتألقت
"عمر" أيضًا ببعض الإكسسوارات العصرية والتى منحتها إطلالة كاملة،
واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها وعليه "توكة" على شكل ورقة
شجرة.
بينما علق
"سامي" قائلًا: "مفاجاءة رهيبة "ميوشة" بالزي
اليوناني... معرفش لقتها فاجاءة أشترت فستان إغريقي وقررت بأننا في اليونان تكون
الفناة الإغريقية.
وأنهالت
التعليقات عليهما بالأعجاب على ذوق الفنانة مي عمر في إختيار الفستان وتصميمة.
وظهرت الفنانة مي عمر، في الآونة الأخيرة
بإطلالات مثيرة أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيل ميديا، وكانت
دائما ماتظهر دائمًا مع زوجها المخرج محمد سامي، ولعل أخرها في اليونان وأيضًا في
مهرجان الجونة، ويرصد الفجر الفني 10
فساتين للفنانة مي عمر أحدثه جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
والجدير
بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها مي عمر فستان يثير الجدل ويعجب
الجمهور، فقد أرتدت في مهرجان الجونة في
الدورة الثالثة التي أنتهت منذ فترة قليلة فستان أشادة به باريس هيلتون..
وحصلت عمر،
على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الفضائيات العربية، عن دورها في مسلسل "ولد
الغلابة"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي.
وتسلمت مي
الجائزة خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، التي أقيمت أمس،
بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.
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