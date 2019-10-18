"تركيا تخرق اتفاق شمال سوريا" الأبرز.. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها تفقد اللواء علاء متولى، مساعد الوزير مدير الإدارة للمرور، مدير المرور الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين، وشن قصف مدفعي من قبل العدوان التركي على قرى بريف رأس العين بسوريا، رغم اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى اعتماد اليونسكو إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام بالسعودية.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر" ، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.





مدير المرور يتفقد الطرق السريعة

ولتأمين رحلات المواطنين، تفقد اللواء علاء متولى، مساعد الوزير مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الجمعة، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.





ووجه اللواء علاء متولى بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق. وأشرف على حملات مرورية بالطرق السريعة لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى في حال رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.





شبورة مائية تغطي الطريق الصحراوي الشرقي

كما شهد الطريق الصحراوي الشرقي، شبورة مائية كثيفة، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة تسببت فى انعدام جزئى للرؤية، لذا تهيب إدارة المرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.





وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية. وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.





ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة

ولرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة.





وأسفرت الحملات التي شنتها، عن رصد 12 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





عدوان تركى مدفعي على قرى بريف رأس العين

على الصعيد الخارجي، رغم اتفاق وقف اطلاق النار، قامت قوات العدوان التركي بشن قصف مدفعي على قرى ( لزقة – عباه – مريكيز – باب الخير – قبر شيخ حسين ) بريف رأس العين. وأكدت كالة الأنباء السورية "سانا"، أن هناك مجموعات من الجيش التركى تسللت إلى تلك القرى، يذكرأن، اتقفت أمريكا وتركيا أمس على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، بعد أن بدأ أردوغان بشن هجماته على الأراضي السورية فى 9 أكتوبر الجاري.





اليونسكو تعتمد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام بالسعودية

واعتمد المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى جلسته أمس الخميس، بالإجماع إنشاء المركز الإقليمى للحوار والسلام من الفئة الثانية فى المملكة بإشراف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.





وقدّم رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالعزيز السبيل، شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده ودعمه لإنشاء المركز، مشيرًا إلى أن لقاء "آل الشيخ" مع وفد اليونسكو في مايو الماضى كان له الأثر الكبير في دعم إنشاء المركز، وما تضمنه التقرير المقدم للمجلس التنفيذى من توصيات اللقاء الذي توج بإنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام في المملكة، مشيداً بالجهود التى بذلتها مندوبية المملكة فى اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.





وعبر مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي عن شكره وتقديره لجهود وزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ فى دعم ملف المملكة لإنشاء المركز، وتوجيهه لمندوبية المملكة في اليونسكو لتوفير سبل الدعم، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030م في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.



