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سعر طن الاسمنت اليوم الجمعة 18-10-2019

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
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سعر طن الاسمنت اليوم الجمعة 18-10-2019
اسعار الاسمنت اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار مواد البناء (سعر طن الاسمنت اليوم)
حالة من الهدوء تمر بها اسعار مواد البناء خاصة سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة لحالة الهدوء بعد سلسلة التراجعات التى حدثت فى أول 10 أيام من شهر أكتوبر، وفقد سعر طن الأسمنت نحو خمسين جنيهًا خلال تلك الفترة، متأثرًا بخفض اسعار الغاز للمصانع بجانب حالة الركود التى يمر بها سوق مواد البناء.

سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم من الشركة العربية المسلح سعر 790 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 775 جنيها، واستقر سعر طن أسمنت اليوم من مصنع الصخرة 770 جنيها، وسعر طن أسمنت سيناء 775 جنيها، سعر طن أسمنت طرة وحلوان 795 جنيها، سعر طن أسمنت المسلة 770 جنيها، واستقر متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة ليصبح بسعر 2450 جنيها للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2420 جنيها،  سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2400 جنيه، سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 830 جنيها، وسعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة لـ820 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم من النوع المسلح 783 جنيهات ، ومتوسط سعر أسمنت أسوان 765 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، و أسمنت الصخرة 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 793 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 770 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيه للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط
سعر طن الأسمنت اليوم المخلوط 690 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيه للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيه للطن.

اسعار الأسمنت اليوم 

  اسم الشركة

المنتج

السعر

العربية للأسمنت

الاسمنت المسلح

823 جنيه مصري

العربية للاسمنت

النصر

800 جنيه مصري

اسمنت اسيوط

المهندس

808 جنيه مصري

اسمنت اسيك

المنيا اسيك

818 جنيه مصري

اسمنت المؤسسة

العربية للتصنيع

808 جنيه مصري

اسمنت مصر

قنا المسلحة

800 جنيه مصري

اسمنت جنوب الوادى

جنوب الوادى

800 جنيه مصري

اسمنت السويدى

السويدي

825 جنيه مصري

اسمنت شورى

شورى

800 جنيه مصر

اسمنت حلوان

حلوان

833 جنيه مصري

اسمنت بوتدلاند

طره

818 جنيه مصري

اسمنت السويس

السويس للاسمنت

805 جنيه مصري

اسمنت الشركة القومية

الشركة القومية

800 جنيه مصري

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