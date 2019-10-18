أستاذ علم اجتماع: القرى الأكثر فقرا متركزة في جنوب مصر
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، إن القرى الأكثر فقرًا متركزة في جنوب مصر، موضحة أن هناك أسر كثيرة لا تمتلك الحد الأدنى للحياة الكريمة، مثل وجود منزل له سقف، وبه خدمات، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وجه برعاية تلك الفئة من الأسر.
وأشارت "منصور"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن مبادرة حياة كريمة لا تقوم فقط على بناء أسقف للمنازل، ولكن تعمل المبادرة على تمكين المواطن من خلال تدريب المواطنين على حرف وأنشطة حتى يكون لهم دخل يضمن للأسر حياة كريمة.
وأضافت أن المبادرة أيضا تقوم برفع مستوى الوعي الاجتماعي لدى المواطنين، منوهة بأن المواطن عندما يشعر أن الدولة تهتم به، والرئيس السيسي يتابع بنفسه تطبيق المبادرة، فأن المواطن يشعر أن له قيمة، لافتة إلى أن حي الأسمرات أحد نماذج توفير حياة كريمة للمواطن، مؤكدة أن القضاء على المناطق العشوائية يعود بشكل إيجابي على المواطن، والدولة.
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