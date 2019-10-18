أستاذ علم اجتماع: القرى الأكثر فقرا متركزة في جنوب مصر

قالت هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، إن القرى الأكثر فقرًا متركزة في جنوب مصر، موضحة أن هناك أسر كثيرة لا تمتلك الحد الأدنى للحياة الكريمة، مثل وجود منزل له سقف، وبه خدمات، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وجه برعاية تلك الفئة من الأسر.





وأشارت "منصور"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن مبادرة حياة كريمة لا تقوم فقط على بناء أسقف للمنازل، ولكن تعمل المبادرة على تمكين المواطن من خلال تدريب المواطنين على حرف وأنشطة حتى يكون لهم دخل يضمن للأسر حياة كريمة.



