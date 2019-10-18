نادي النيل بجامعة المنصورة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

Advertisements

أقام نادى النيل احتفالية في حب مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدةتحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة وباشراف الدكتور محمد زهرى مدير نادى النيل.



وحضر الاحتفال اسامة موسى امين عام الجامعة والدكتور عبدالعال عبدالرحمن رئيس قسم الفلسفة بكلية الاداب بالجامعة والدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات جامعة المنصورة لذوى الاعاقة والدكتور مصطفى امين مدير الادارة العامة للمشروعات البيئية والدكتور حمد عادل نائب المدير بنادى النيل.



وخلال الحفل تم تكريم اللواء مصطفى سلطان من محاربى الجيش الثانى والجندى المقاتل محروس عبدالرازق فضل احد ابطال حرب اكتوبر، وتم افتتاح معرض فنى خاص بانتصارات اكتوبر من تنفيذ ابناء اعضاء النادى وقدمت مجموعة من الفقرات الفنية وغناء وشعر من طلاب مدارس السيدة خديجة الاسلامية ومدرسة جلورى ومدرسة اللغات الرسمية بالمنصورة.



وفي ذات السياق تقدم الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة ىالمنصورة بخالص التهانى للقوات المسلحة المصرية بصفة عامة وللقوات الجوية “نسور مصر” بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى الانتصار في أكبر معركة جوية في التاريخ ” معركة المنصورة الجوية ” التي توافق الرابع عشر من أكتوبر 1973.



كما يتقدم بخالص التحيات وأطيب الأمنيات لأبنائه الأوفياء رجال القوات المسلحة المصرية وقواتنا الجوية متمنيًا لهم مزيدًا من الفخر والاعتزاز في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جامعة المنصورة تحتفل بنصر أكتوبر بعرض عسكري



وعلي صعيد اخر قدمت جامعة المنصورة اليوم عرض عسكري بجامعة المنصورة للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، على هامش احتفالها بالذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر ١٩٧٣م.



حضر الإحتفال كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث



كما حضر الاحتفال اسامة موسى أمين عام الجامعة، اللواء هيثم الوشاحى مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الدلتا، العقيد اركان خرب تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظ الدقهلية، المقدم أحمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة، ولفيف من عمداء كليات الجامعة ومديري المراكز الطبية والمستشفيات ووكلائها ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب بالجامعة.



بدأ الحفل بطابور عرض لكليات الجامعة ومستشفياتها ومراكزها الطبية حيث عبرت كل منها عن هويتها مع مشاركة مميزة لفريق طلاب من أجل مصر الذى حمل لافتات تثمن نصر أكتوبر المجيد.



كما تم آداء عدد من الفقرات الفنية التي تشمل استعراض على إيقاع عدد من الأغاني الوطنية بالإضافة إلى عرض عسكري مبهر قام به طلاب التربية العسكرية بالجامعة.



وهنأ المقدم أحمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة التي أظهرت قوة الجندي المصري وقدرته على كسر كافة قواعد القتال والتي تعبر عن معجزات قام بها أفراد القوات المسلحة المصرية عرفنا بعضها ومازال بعضها خافيا سينكشف مستقبلا.



وأشاد شحاته بتوفير الجامعة الدعم لكافة كلياتها للاحتفال بالذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد بشكل مميز يتناسب مع ذكرى النصر.