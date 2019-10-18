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اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع نتنياهو في القدس المحتلة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
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اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع نتنياهو في القدس المحتلة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في القدس، اليوم الجمعة، بعد ساعات من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها ضد القوات الكردية في سوريا.

وشنت تركيا هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الأسبوع الماضي بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب كتيبة أمريكية؛ ممهداً الطريق للهجوم، مما فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات ودفع 200 ألف مدني إلى الفرار.

وتعتبر إسرائيل الأكراد السوريين، الذين كانوا يوماً حلفاء للولايات المتحدة، قوة موازنة للمتشددين الإسلاميين في شمال سوريا.

ويساورها القلق من أن المقاتلين المتحالفين مع خصمها اللدود إيران قد يسدون الفراغ، الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة.

وينظر إلى زيارة بومبيو في إسرائيل في أعقاب وقف إطلاق النار، بأنها محاولة لتهدئة مخاوف إسرائيل من أن سحب القوات الأمريكية يمكن أن يعرضها لهجمات إيران أو وكلائها في المنطقة.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، سيتوجه بومبيو، إلى بروكسل للاجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

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