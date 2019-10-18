محافظ قنا: القوات المسلحة تدعم مدارس المحافظة بمعدات ومستلزمات مدرسية



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد وحرص القوات المسلحة المصرية على تقديم كافة أنواع الدعم للمجتمع المدني في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم.



وأضاف محافظ قنا بأن ما تم تقديمه جزء بسيط من خدمات عديدة تقدمها القوات المسلحة للعملية التعليمية بالإضافة الي دورها العظيم في حماية الدولة ونشر الاستقرار والأمان في كافة ربوع مصرنا الحبيبة.



وفي سياق منفصل تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إجراء عمليات جراحية بالعيون لعدد من المواطنين بمستشفى قنا العسكري ضمن القوافل الطبية والتي نفذتها مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقريتي الحاج سلام والدهسة مركز فرشوط، تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جاء ذلك بحضور الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وخالد عمران محمد، ‪‎‪المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والرائد طبيب محمود محمد فهمى مدير المستشفى العسكري.



وأكد محافظ قنا أن مؤسسة مصر الخير قامت يوم 19 سبتمبر الماضي بتنظيم قافلة رمد بالوحدة الصحية لقرية الدهسة تم خلالها توقيع الكشف على عدد 503 مواطن من اهالي القرية وصرف علاج لعدد 369 مواطن فيما تم تحويل عدد 98 حالة لأجراء عمليات عيون بمستشفى قنا العسكري كما تم صرف 112 نظارة طبية.



وأضاف أنه يوم 20 سبتمبر الماضي تم تنظيم قافلة رمد بالجمعية الخيرية الشاملة بقرية الحاج سلام تم خلالها توقيع الكشف على عدد 290 مواطن من اهالي القرية وصرف علاج لعدد 225 مواطن فيما تم تحويل عدد 37 حالة لأجراء عمليات عيون بمستشفى قنا العسكري كما تم صرف 46 نظارة طبية.



الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الاداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وتستهدف 12 قرية بمحافظة قنا وهي قري بلاد المال بحري والحبيلات الغربية وسمهود والشرقي سمهود والعمرة بمركز ابوتشت وقريتي الدهسة والحاج سلام بمركز فرشوط وقري السمطا بحري والسمطا قبلي وابومناع قبلي ونجع عزوز ونجع سعيد بمركز دشنا.



أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ان القوات المسلحة قامت بدعم مدارس (النوافلة للتعليم الأساسي بأولاد عمرو -السلام بالعبابدة -عمر بن الخطاب الابتدائية بقنا -عمر بن الخطاب الإعدادية بقنا) بعدد ٧٥ تخته بمقعد خشبي و5 آلاف كشكول و5 آلاف كراسة و٧٥ شنطة مدرسية.