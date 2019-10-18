تصنيف التايمز يبرز حصول مدرس بحاسبات المنصورة على مراكز متقدمة

أعلن تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام ٢٠٢٠ إدراج جامعة المنصورة لأول مرة هذا العام فى قطاع علوم الحاسب بالتصنيف العالمى حيث حصلت على الترتيب (251-300) على مستوى جامعات العالم.





كما أظهر التنصنيف تصدر الدكتور محمد الحسينى مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة على المركز الأول بين الباحثين بجامعة المنصورة في تخصص علوم الحاسبات من حيث النشر الدولي في مجلات علمية مرموقة والاستشهاد بالابحاث الدولية.





كما حصل على المركز الثانى على مستوى جامعة المنصورة في جميع التخصصات وأظهر التصنيف حصوله على المركز الرابع على مستوى مصر في تخصص علوم الحاسبات وذلك طبقا للاحصائيات الرسمية الصادرة من مؤسسة النشر الدولية السيفير في الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠١٩.





وأكد الدكتور محمد الحسينى على الشعور بالفرحة والفخر للمساهمة في رفع اسم بيتي العلمي الاول الذي انتمي اليه وهو جامعة المنصورة.





الجدير بالذكر ان الدكتور محمد الحسيني الخولي مدرس لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة حاصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠١٨ وجائزة افضل رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة عام ٢٠١٦.، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية الدولية والتي تشمل ٩ كتب دولية منشورة في دور نشر عالمية مصنفة مثل سبرنجر في مجالات بحثية عدة منها أمن المعلومات ونظم الاستشعار والنظم الذكية والتحول الرقمي والمدن الذكية.



