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قصة اختطاف طفلة وذبحها للبحث عن الآثار في قنا.. تأليف وإخراج الوالد والوالدة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
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قصة اختطاف طفلة وذبحها للبحث عن الآثار في قنا.. تأليف وإخراج الوالد والوالدة
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بسام عبدالحميد
 
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ذهبت الأم تهرول الى مركز الشرطة بمدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، وفي أعينها دموع التماسيح، تستنجد بالأجهزة الأمنية، مشيرة الى اختطاف نجلتها الصغيرة، متهمة شقيق زوجها، باختطاف نجلتها والذي يبحث عن الآثار.

الواقعة ترجع الى تلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة فرشوط، بقدوم نسمة.م.ح، 23 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمركز فرشوط، مدعية اختطاف نجلتها الصغيرة ذات العامين، على يد عم الثانية، محمد. م. ح، بغرض استخراج الآثار.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريقًا بحثيًا لتقصي عن الواقعة، والتي توصلت الى ان هناك خلافات ميراث بين الطرفين، لتكتشف تخطيط الزوجة مع زوجها، بتأليف قصة الاختطاف، وادعاء الذبح، بعد أن قام الوالد باصطحاب نجلته الى مكان بعيد، وتقرر الزوجة الذهاب الى الشرطة وتقوم بتحرير محضر وذلك بسبب مشاكل على الإرث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل الى مكان اختباء الوالد والطفلة المدعى اختطافها، والذي اتضح أن الواقعة وتلك القصة غرضها إجبار شقيق الزوج للخروج من المنزل، بعد الخلافات المستمرة على الإرث، تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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