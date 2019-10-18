"الاستثمار" تتفق مع "العربي للإنماء" على إستكمال مشروع معالجة مياه بحر البقر

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع عبداللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، دعم المرحلة الثانية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر أحد أهم مشروعات برنامج تنمية سيناء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.





وتم مناقشة المشروعات المستقبلية للصندوق فى مصر، وابرزها المرحلة الثانية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر أحد أهم مشروعات برنامج تنمية سيناء، والذى يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا تعد الأكبر على مستوى العالم والتي ستساهم في تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، حيث يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وتم الاتفاق على قيام الصندوق بدعم المرحلة الثانية للمشروع بقيمة 248 مليون دولار، بعد دعمه في المرحلة الأولي للمشروع بقيمة 230 مليون دولار، ومن المقرر وصول بعثة من الصندوق إلى القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، لانهاء المناقشات حول المشروع.





ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي)، وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالى 40.2 ألف فرصة عمل تنقسم إلى 35.2 عمالة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني، بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به.





والمشروع يعد من أكثر المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 مليون م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.





وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية للمشروعات التى تساهم فى تحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن المشروعات المستقبلية قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية.





وقال عبداللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ندعم جهود الرئيس السيسى وما يحققه من انجازات غير مسبوقة لتنمية سيناء وخاصة مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وهو ما يدفع الصندوق لزيادة دعمه لهذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة فى تنمية هذه المنطقة، مشيرا إلى أن اجمالي المشروعات التي قام الصندوق العربي بدعمها فى مصر نحو 63 مشروع في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات دولار.