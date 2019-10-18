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رعب في باريس سان جيرمان بسبب مبابي والريال وبرشلونة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:37 ص
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رعب في باريس سان جيرمان بسبب مبابي والريال وبرشلونة
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الفجر الرياضي
 
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بدأ الخوف يضرب مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خشية رحيل نجمه الشاب كيليان مبابي الفترة المقبلة، في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمه.


وذكرت شبكة " Paris United " الفرنسية، أن ليوناردو المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية سيتحرك الأسابيع المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق لتمديد عقد مبابي .

 

وتابعت الشبكة الفرنسية، أن أقتراح باريس سان جيرمان لتمديد عقد اللاعب سيكون بعيداً عن التقارير الأخيرة التي إدعت بأن باريس سيعرض على اللاعب 50 مليون يورو سنوياً .

 

واختتمت الشبكة، أن مبابي ينتهي عقده في 2022 ويتقاضى حالياً 18 مليون يورو ، وهناك مخاوف كبيرة داخل النادي الباريسي من رحيله، ولذلك فهم حريصون جداً من تمديد عقده قريباً .

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