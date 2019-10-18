رعب في باريس سان جيرمان بسبب مبابي والريال وبرشلونة

بدأ الخوف يضرب مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خشية رحيل نجمه الشاب كيليان مبابي الفترة المقبلة، في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمه.





وذكرت شبكة " Paris United " الفرنسية، أن ليوناردو المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية سيتحرك الأسابيع المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق لتمديد عقد مبابي .

وتابعت الشبكة الفرنسية، أن أقتراح باريس سان جيرمان لتمديد عقد اللاعب سيكون بعيداً عن التقارير الأخيرة التي إدعت بأن باريس سيعرض على اللاعب 50 مليون يورو سنوياً .

واختتمت الشبكة، أن مبابي ينتهي عقده في 2022 ويتقاضى حالياً 18 مليون يورو ، وهناك مخاوف كبيرة داخل النادي الباريسي من رحيله، ولذلك فهم حريصون جداً من تمديد عقده قريباً .