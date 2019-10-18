الأرصاد: سنشعر بالبرودة.. والكتل الهوائية المؤثرة علينا اختلفت

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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الأيام، وستظهر في الصباح الباكر على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة مع بداية الأسبوع إلى 29 درجة، فضلا عن قلة فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء باستثناء مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم، ولكنها أمطار خفيفة.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، أننا سنشعر ببرودة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض، حيث اختلفت الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس، منوها بأنه قد تشهد القاهرة بعض الأمطار خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية:

القاهرة: 21 30

شبين الكوم: 20 31

طنطا: 19 30

الإسكندرية: 18 28

مطروح: 17 25

دمياط: 24 27

شرم الشيخ: 27 36

الغردقة: 26 33

الوادي الجديد: 24 38

نخل: 19 29

نوبيع: 27 29

مرسى علم: 27 29

