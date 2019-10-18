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رسالة نارية.. مرتضى منصور يحذر الخطيب ويكشف موقف مباراة المقاولون

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
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رسالة نارية.. مرتضى منصور يحذر الخطيب ويكشف موقف مباراة المقاولون
مرتضى منصور والخطيب
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الفجر الرياضي
 
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره النادي الأهلي، بالأمس، بيان غير مسؤول عن مؤسسة كبيرة وكيان رياضي عريق، فالكيانات الرياضية لا يجب أن تهدد الدولة وتستغل الجماهير والسوشيال ميديا.

 

وقال منصور في تصريحات مذاعة عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: أحذر محمود الخطيب رئيس الأهلي أن ينصاع لصناع الفتنة وتهديد أمن مصر.

 

وأضاف: الزمالك قرر الموافقة على لعب مباراة المقاولون لتخطي المرحلة الحالية في ظل التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية داخليا وخارجياً وهو ما أنصح به مجلس الأهلي أن يراعي مصلحلة الدولة المصرية.

 

وأختتم: الدولة المصرية أهم من الكرة في مصر وكثرة البيانات تقلل من هيبة وشأن الأهلي، مشيراً الى أن مجلس الأهلي يحتوي على العديد من الشخصيات الغير مسؤولة ولابد من إيقافهم. م أامم

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