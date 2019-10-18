"التموين" تستعد لطرح فرص استثمارية بالمناطق اللوجستية في 6 المحافظات الشهر المقبل

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تستعد لطرح فرص استثمارية بالمناطق اللوجستية فى 6 محافظات خلال شهر نوفمبر المقبل.





وأوضحت الوزارة أن المحافظات هي ( الاسماعيلية و السويس و البحر الأحمر و الشرقية و الفيوم و الوادي الجديد).





وقال لدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية سيتم تطويرها وتحديثها عند تقليل حلقات تداول السلع مما يعمل على إيصال السلعة للمستهلكين بأسعار منخفضة، مشيراً الي أهمية خفض نسبة الهالك من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال تنظيم التجارة الداخلية.





ومن جانب أخر قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية على أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية بدمنهور يصل لحوالى 8 مليارات جنيه، بنظام حق الانتفاع وعدم السماح ببيع الأراضى الخاصة للمنطقة .



