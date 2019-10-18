بـ"فستان يوناني" مفتوح الصدر عاري الكتفين مي عمر تشعل "إنستجرام (فيديو)

شارك المخرج محمد سامي، جمهوره على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو له أثناء سيره مع زوجته الفنانة مي عمر، في شوارع اليونان.

وظهرت "عمر" بفستان إغريقي طويل باللون البيج مكشوف الصدر، وعاري الكتفين، ويوجد على منطق الوسط حزام ذهبي.

وتزينت "عمر" أيضًا ببعض الإكسسوارات العصرية والتى منحتها إطلالة كاملة، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها وعليه "توكة" على شكل ورقة شجرة.

بينما علق "سامي" قائلًا: "مفاجاءة رهيبة "ميوشة" بالزي اليوناني... معرفش لقتها فاجاءة أشترت فستان إغريقي وقررت بأننا في اليونان تكون الفناة الإغريقية.

وأنهالت التعليقات عليهما بالأعجاب على ذوق الفنانة مي عمر في إختيار الفستان وتصميمة.

والجدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها مي عمر فستان يثير الجدل ويعجب الجمهور، فقد أرتدت في مهرجان الجونة في الدورة الثالثة التي أنتهت منذ فترة قليلة فستان أشادة به باريس هيلتون.



