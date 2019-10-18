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كواليس لقاء زيدان وبوجبا في دبي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
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كواليس لقاء زيدان وبوجبا في دبي
زيدان وبوجبا
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حسن موسى
 
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التقطت الكاميرات، صور تجمع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مع مواطنه بوجبا نجم مانشستر يونايتد، وذلك أثناء خضوع النجم الفرنسي لبرنامج علاجي بعد إصابته الأخيرة مما أثار تكهنات جديدة بشان انتقاله المحتمل للفريق الملكي.

 

وارتبطا النجم الفرنسي بالانتقال إلى كتيبة زيدان خلال سوق الانتقالات الصيفية السابقة، ولكن الشياطين الحمر تمسكوا ببقاء اللاعب، ورفضوا رحيله.

 

وتواجد زيدان في دبي لحضور مؤتمر الذكاء الرياضي الاصطناعي خلال الأيام الماضية، بينما تواجد بوجبا في الإمارات للتخلص من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه.

 

وكان اللقاء بمثابة الفرصة للحديث بشكلٍ مطول مع المدرب الفرنسي الذي كان يضغط على إدارة ناديه في الصيف للتعاقد مع بطل كأس العالم 2018.


وشوهد زيدان وهو يتحدث بحماس شديد لبوجبا، مما أعطى انطباعا لدى المشاهدين بأن زيدان يحفز النجم الفرنسي ويطالبه بالعودة بشكل أفضل.

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