اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 18-10-2019 في سوق العبور
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
اسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الاسواق
واصلت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الاسواق اليوم الجمعة 18-10-2019 على استقرارها خلال تعاملات سوق العبور أكبر سوق للجملة في مصر، وتشهد أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية بسبب ظهور محاصيل الموسم الجديد وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بحسب اخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور:
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور
سعر كيلو الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، بدلا عن 5 جنيهات بأسعار أمس ويترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو مقابل 14 جنيها.
وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات مقابل 3 جنيهات، بيتما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها، وتراوحت اسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 3 جنيهات واليوسفي 7جنيهات.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر
الصنف
السعر
طماطم
من 2-5
بطاطس
من 5-9
بصل
من 1.5-3
كوسة
من 3-4.5
جزر
من 2.5 -4
فاصوليا
من 9-13
باذنجان
من 3-4
فلف رومي
من 2-3
فلف حامى
من 9-13
فلف الوان
من 4-6
خيار بلدى
من 2-4.5
بسلة
من 6-9
سبانخ
من 6-9
قلقاس
من 3-7
خيار صوب
من 5- 10
كابوتشي
4 جنيهات
خس
3 جنيهات
ليمون
10 جنيهات
اسعار الفاكهة اليوم
الصنف
السعر
جوافة
من 3 إلى 7
برتقال بلدى
من 2 إلى 4
برتقال سكرى
من 2 إلى 4
برتقال ابو سرة
من 2.5 إلى 5
يوسفى
من 2.5 إلى 6
ليمون
من 5 إلى 10
عنب كرمسن
من 15 إلى 20
عنب رومي احمر
من 3.5 إلى 5
تفاح امريكانى
من 18 إلى 20
تفاح سورى
من 10 إلى 20
تين برشومي
من 10 إلى 20 جنيهات
بلح زغلول
8 جنيهات
Advertisements
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 15-9-2019..السعر يستقر في سوق العبور
- أسعار الخضروات اليوم 17-9-2019.. استقرار ملحوظ في أسواق الجملة
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 18-9-2019- الجوافة بـ6 جنيهات
- اسعار الخضروات اليوم 3-10-2019
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 4-10-2019
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-10-2019
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6-10-2019
- اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-10-2019.. الباذنجان يسجل 3 جنيهات
- اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 16-10-2019
- اسعار الخضروات اليوم الخميس 17-10-2019 في سوق العبور
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبورتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر