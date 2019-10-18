مؤشرات البورصة اليابانية تصعد فى مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة اليابانية (طوكيو) فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة.





وصعد نيكي 0.34 في المئة إلى 22528.56 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة مسجلا 1628.22 نقطة.