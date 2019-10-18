التفاصيل الكاملة لاعتداء ٣ على شيخ خفر في الدقهلية

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استقبل مستشفى تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، شيخ خفراء قرية الخمسه مركز تمى الأمديد، مصابا بطلق ناري في الفخذ، وفي الرأس، عقب الاعتداء عليه على يد 3 أشخاص بسلاح ناري في محاولة لسرقة سلاحه والاستيلاء على دراجته البخارية وفرو هاربين.



وبدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد باصابة شيخ خفراء قرية الخمسة بطلق ناري علي يد ٣ أشخاص حاولو سرقه سلاحه.



وبانتقال قوة أمنية تبين اعتداء ثلاثة أشخاص على شيخ الخفراء عبد القادر ا ع ٤٢سنه وهو في طريق عودته لقرية كفر غنام مركز السنبلاوين بعد انتهاء عمله.



وبالفحص تبين أن المصاب كان يستقل دراجة نارية "موتوسيكل" وقام اللصوص الثلاثه بقطع الطريق عليه في مدخل عزبة دوش من ناحية قرية السماره التابعة لمركز تمى الأمديد لسرقة سلاحه والدراجة النارية.



وبعد مقاومه مع شيخ الخفراء استطاع اللصوص سرقة الدراجة النارية وأصابو شيخ الخفراء بطلق ناري في الفخد وبطعنه في الرأس.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تمي الامديد برئاسة الرائد عمر سليمان رئيس المباحث وقوة مرافقه له تحت اشراف اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهاية لمعاينة مكان الواقعة.



وعلى الفور، تم نقل شيخ الخفر بسيارة اسعاف لمستشفي تمي الامديد المركزي لاسعافه واستخراج الرصاصه واستكمال العلاج.



وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها حاليا لتمشيط المنطقه كامله وغلق جميع المداخل لسرعة التوصل لمرتكبي الواقعة.