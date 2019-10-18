وكيل "صحة" الدقهلية يشهد إطلاق اللقاء العلمي السنوي الثاني حول السكتات الدماغية



كما شارك بالحضور شرفيا الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ولفيف من قيادات المديرية والعديد من أطباء هيئة أعضاء التدريس بكلية الطب بالمنصورة والعديد من كبار الأطباء من الإدارات والمستشفيات.



وخلال اللقاء أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تزيد من وعي الأطباء وهيئة الإسعاف وكل من يتعامل مع مرضى السكتة الدماغية.



وأشاد وكيل صحة الدقهلية بدور قسم المخ والأعصاب بالمستشفي حيث يعتبر القسم الوحيد بمستشفيات الدقهلية الذي يتم به معالجة مرض التصلب المتعدد.



وأبدى وكيل صحة الدقهلية دعمه الكامل واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



كما تضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والذي قام بالقاءها اساتذة في قسم المخ والأعصاب والتي تناولت الحديث عن الجلطات الدماغية وانواعها وأسبابها وطرق الوقاية منها، ودور مختلف الجهات بداية من هيئة الإسعاف ومديري الاستقبال بالمستشفيات المركزية التي تقوم بتحويل حالات الجلطات لمستشفيات المنصورة لإطلاعهم على كيفية التعامل معها لتوفير الوقت والمساهمة في إنقاذ المريض مع وجود التقنيات الجديدة للمساعدة في اذابة الجلطات من حقن وخلافه.

نظم قسم أمراض المخ والأعصاب بمستشفي المنصورة الدولي بالتعاون مع قسم المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة، وفرع هيئة الإسعاف بالدقهلية بقاعة المحاضرات بالمستشفى، اللقاء العلمي السنوي الثاني للتوعية بالسكتات الدماغية وكيفية الوقاية منها والذي أقيم تحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.شهد اللقاء العلمى السنوى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والدكتور محمد عبد السلام كلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور اشرف البدراوي مدير المستشفى.