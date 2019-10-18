موعد مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر KSA Sport

موعد مباراة الأهلي ضد التعاون

تنطلق مباراة الأهلي ضد التعاون، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد التعاون

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي ضد التعاون، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة KSA Sport 1، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





هدف كلا الفريقين من مباراة الأهلي ضد التعاون

يسعى الأهلي بقيادة مدربه صالح المحمدي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.





بينما يتطلع التعاون لمفاجأة الترقي بإقتناص نقاط المباراة خارج قواعدهم، للهروب من شبح الهبوط المبكر، لذلك يأمل باولو سيرجيو في تحقيق الفوز بنقاط المباراة.





التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط - محمد الخبراني - عبدالله تارمين.

في خط الوسط: سوزا - نوح الموسي - عبدالفتاح عسيري - يوسف بلايلي.

في خط الهجوم: دجانيني تفاريس - عمر السومة.





التشكيل المتوقع للتعاون

في حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس.

في الدفاع: العليان - طلال العبسي - متعب المفرج - إبراهيم الزبيدي.

في الوسط: ريان الموسي - ساندرو مانويل - هيلدون راموس - سيدريك أميسي - بيترولينا.

في الهجوم: تاوامبا.





نتيجة أخر مباراة جمعت بين الأهلي ضد التعاون

تمكن النادي الأهلي من سحق نظيره التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أخر مباراة أقيمت بينهما ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المبارة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ترتيب الأهلي والتعاون في الدوري قبل إنطلاق المباراة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط.