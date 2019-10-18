وزير الاتصالات: التحول الرقمي يزيد فرص العمل وليس العكس



وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك أيضا فترة تدريب احترافي لعدد من الخريجين كل عام، لتدريبهم على تخصصات بعينها، وهم من خريجي الكليات التي لها علاقة بالحاسبات والمعلومات، ويتم تدريبهم ليكونوا متأهلين للعمل في رافد من روافد تكنولوجيا المعلومات.



وشدد على أن الاتجاه إلى التحول الرقمي سوف يزيد من فرص العمل، وليس كما يعتقد البعض أن الثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي سوف تنهي على فرص العمل، مشيرا إلى أن الثورات الصناعية السابقة لم تقضي على فرص العمل، ولكنه تم تطوير فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الشباب وتسليحهم بالتكنولوجيا الجديدة ليكونوا قادرين على العمل في المستقبل، موضحا أن الدول التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات نسبة البطالة بين شبابها أقل من الدول الأخرى، ومن ثم ليس صحيحا ما يعتقده البعض بأنها تقضي غلى فرص العمل.

وأوضح "طلعت" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، أن الشركات بدأت بالفعل بعمل لقاءات مع هؤلاء المجندين، وبعضهم يحصل على فرصة عمل ربما قبل الانتهاء من فترة تجنيده.