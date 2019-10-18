جدول الليجا مهدد بسبب مباراة الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مُباراة الكلاسيكو تم تأجيلها ولن تلعب في 26 أكتوبر أو 18 ديسمبر المقبل.





ونشرت التقارير أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم منحت الأندية مهلة جديدة حتى يوم الإثنين للتوصل إلى اتفاق على موعد جديد.





وأوضحت صحيفة ماركا أن رابطة الليجا تقترح على لجنة المنافسات إقامة مباراة الكلاسيكو في يوم السبت 7 ديسمبر، حيث إن التوقيت المقترَح سيتسبّب في تغيير مواعيد وتوقيتات مباريات الجولة 16، تحديداً مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ومباراة مايوركا وبرشلونة.



