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جدول الليجا مهدد بسبب مباراة الكلاسيكو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
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جدول الليجا مهدد بسبب مباراة الكلاسيكو
الكلاسيكو
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السيد علي
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مُباراة الكلاسيكو تم تأجيلها ولن تلعب في 26 أكتوبر أو 18 ديسمبر المقبل.

ونشرت التقارير أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم منحت الأندية مهلة جديدة حتى يوم الإثنين للتوصل إلى اتفاق على موعد جديد.

وأوضحت صحيفة ماركا أن رابطة الليجا تقترح على لجنة المنافسات إقامة مباراة الكلاسيكو في يوم السبت 7 ديسمبر، حيث إن التوقيت المقترَح سيتسبّب في تغيير مواعيد وتوقيتات مباريات الجولة 16، تحديداً مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ومباراة مايوركا وبرشلونة.

ويعيش الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وإدارة الليجا حالة من الخوف بشأ إقامة لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو 26 أكتوبر الجاري.

ويسود حالة من الخوف من الأمور الأمنية التي يعيشها إقليم كتالونيا في الوقت الحالي، فيما يرفض الفريقان لعب المباراة في سانتياجو برنابيو، ويتبحاث المسئولون حاليًا إمكانية إقامة اللقاء في 18 ديسمبر القادم.

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