خالد عكاشة: خطاب ترامب إلى أردوغان به قدر كبير من الإهانة والتحقير



وأضاف "عكاشة"، في تصريحات مع برنامح "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية: "عمرنا ما شوفنا الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الآلية تتخذ الموقف وعكسه، وبعد يومين أو ثلاثة تذهب في اتجاه أخر تماما، وحتى حلفاءها غير قادرين على الثقة في الموقف الأمريكي لمدة 48 ساعة، ولا أحد يعلم ماهو مستقبل الصفقة التي تمت من وراء وقف إطلاق النار".



ولفت الخبير الأمني، إلى أن الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحذره فيه من احتلال سوريا خرج بدون سابق إنذار، وكان خطاب شديد اللهجة به قدر كبير من الإهانة وتهديد صريح مغلف بتحقير من قدرات أردوغان، وحثه على اتخاذ موقف مغاير لما يعلنه ترامب في العلن.



وشدد على أن كل ما يحدث يجعل المشهد مربكا، ومعقدا بشكل كبير، ومن الواضح والمؤكد أن الحالة الانتخابية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة بقوة في المشهد، وهذا يتحكم بصورة كبيرة في قرارات دونالد ترامب نفسه، والغريب في الأمر أنها تتحكم في قرارات دونالد ترامب نفسه.

قال خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن هناك بالفعل تناقض في الموقف الأمريكي الخاص بالاحتلال التركي لشمال سوريا، لافتا إلى أن المشهد معقد ومستقبل هذه المنطقة يشوبه قدر عال جدا من الغموض، لافتا إلى أن خلال العشرة أيام الأخيرة كان معقدا ومتناقضا بشكل كبير.