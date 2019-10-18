"الشهاوي": حرب أكتوبر كسرت ذراع إسرائيل الطولى



وأضاف "الشهاوي"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه قبل حرب أكتوبر كان هناك حرب استنزاف استغرقت 6 سنوات، تم التدريب فيها على المعارك، وحل كل المشاكل والصعوبات التي تواجه الجيش المصري، وكان هناك خط بارليف وهو يعتبر أكبر مانع مائي، وتكلف حوالي 250 مليون دولار في هذا الوقت، كان الخبراء يقولون إنه يحتاج إلى قنبلة ذرية لكي يتم تدميره.



ولفت إلى أن عنصر المفاجأة كان أحد بنود خطة الخداع الاستراتيجي، التي كانت على كل المستويات، أولها اختيار ساعة الصفر، ويوم السبت الذي يوافق عيد الغفران في إسرائيل، وتم اختيار شهر أكتوبر لأنه يتزامن مع شهر رمضان، وإسرائيل لم تتوقع أن يحارب المصريين فيه.



وأشار إلى أن القوات المسلحة نشرت في صحيفة الأهرام وقتها أنه سيتم عمل عمرة للضباط وأسرهم، رغم أنه لا يوجد عمرة ولا شيء، وتم التخطيط لعمل زيارة لوزير الدفاع الروماني إلى مصر في يوم 9 أكتوبر، وكانت خطة الخداع مكتملة.



وشدد على أنه كانت هناك سرية شديدة في الحفاظ على أسرار بدء الحرب، والجنود لم يعرفوا إلا الساعة الثانية ظهرًا.

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن حرب أكتوبر المجيدة، هدمت نظيرة الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراع إسرائيل الطولى، وتعتبر ذكراها وسام على صدر كل مصري وعربي، لأنها عبرت بمصر والأمة العربية من خنادق اليأس إلى شواطئ الأمل والرجاء.