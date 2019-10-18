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سوريات يتعلمن الطبخ المصري: "مبسوطين في القاهرة"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:10 ص
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سوريات يتعلمن الطبخ المصري: مبسوطين في القاهرة
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نعيم يوسف
 
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أكدت غادة محمد، مواطنة سورية تعيش في مصر منذ سبع سنوات، وتعيش حاليا في منطقة 45 بمشروع بشائر الخير، إنها "مبسوطة" في العيش بمصر. 

وأشارت "محمد" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إلى أنها أرادت أن تتعلم الأكلات المصرية لأن نجلها يحب الوجبات المصرية، ولذلك جاءت إلى مركز التدريب والتشغيل في مشروع بشائر الخير، موضحة أنها تحب الكشري والمحشي، ولكنها لم تتعلمهم حتى الآن.

وأكدت أن نجلها يحب المصريين لأنه تربى في مصر، مؤكدة: "حاسين إننا في بلدنا وبين أهلنا وما اختلف علينا شيء أبدا أبدًا".

وقالت فاطمة محمود، سورية تعيش في مصر، وتتدرب في المركز، إنها جاءت إلى المركز لكي تتعلم الوجبات المصرية لكي تفتتح مشروعا للوجبات المصرية، بينما قالت "سميرة صبحي"، إن هناك كثيرين من السوريين يأتون للتدريب في المركز.

في السياق، قال المهندس محمد طلعت، المدير التنفيذي لمركز التدريب والتشغيل في مشروع بشائر الخير، إن المركز من أهم المشروعات وهو مبني على التوظيف وليس التدريب فقط، لأن التدريب كفكرة ليس كاف لعمل الفن المحترف، لافتا إلى أن هناك ورش عمل تعمل حاليا داخل المركز، موضحا أن المركز بدأ في العمل منذ 9 أشهر، وإجمالي من تلقوا تدريب حوالي ما يقرب من 3500 شخص، وهناك حوالي 1200 شخص حصلوا على وظائف داخل المركز.
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