سوريات يتعلمن الطبخ المصري: "مبسوطين في القاهرة"

أكدت غادة محمد، مواطنة سورية تعيش في مصر منذ سبع سنوات، وتعيش حاليا في منطقة 45 بمشروع بشائر الخير، إنها "مبسوطة" في العيش بمصر.





وأشارت "محمد" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إلى أنها أرادت أن تتعلم الأكلات المصرية لأن نجلها يحب الوجبات المصرية، ولذلك جاءت إلى مركز التدريب والتشغيل في مشروع بشائر الخير، موضحة أنها تحب الكشري والمحشي، ولكنها لم تتعلمهم حتى الآن.





وأكدت أن نجلها يحب المصريين لأنه تربى في مصر، مؤكدة: "حاسين إننا في بلدنا وبين أهلنا وما اختلف علينا شيء أبدا أبدًا".





وقالت فاطمة محمود، سورية تعيش في مصر، وتتدرب في المركز، إنها جاءت إلى المركز لكي تتعلم الوجبات المصرية لكي تفتتح مشروعا للوجبات المصرية، بينما قالت "سميرة صبحي"، إن هناك كثيرين من السوريين يأتون للتدريب في المركز.



