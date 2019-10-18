بحضور سارة الطباخ وسيف زهران وطوني ماهر والليثي حازم ايهاب يفتتح مسرحية "سكة سفر" (صور)
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
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يارا أحمد
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احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب، بافتتاح مسرحيته الجديدة " سكة سفر "علي مسرح الهوسابير بوسط البلد، بحضور عدد من الفنانيين الشباب والدكتورة سارة الطباخ مالكة شركة "ايرث برودكشن " وسيف زهران ومحمود الليثي وطوني ماهر.
وأمتلء المسرح بالكامل من الجمهور معظمهم من الشباب ورفعت إدارة المسرح "لافتة كامل العدد".
أحداث المسرحية
المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميديا اجتماعية ويشارك فيها مجموعة من الوجوه الجديدة ومن تأليف وإخراج وليد طلعت.
بوستر المسرحية من تصوير عمر غندور، وتصميم البوستر بلمسات وليد سامح، توسط البوستر الفنان حازم إيهاب مرتديا اللون الاسود، مع إضاءة خافتة علي الشكل العام واستخدام الظل بشكل رائع جعلت البوستر جذابًا.
أعماله المسرحية
بدأ حازم إيهاب مشواره الفني في عام (2013)، درس في المعهد العالي للسينما، قدم عدة أعمال مسرحية منها مسرحية (هاملت المليون) في عام (2015).
دراما تليفزيونية
قدم حازم إيهاب عدة أعمال درامية ناجحة علي الشاشة الفضية منها مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة الكبيرة يسرا، وقدم دور شاب من أسرة ميسورة الحال تعرف علي صديقته بالجامعه وطلبمنها الزواج عنداً في والدته التي كان علي خلاف معها وشجار دائم، ثم وقع في حب زوجته بهد ذلك وأنجب منها في اطار احداث المسلسل، شاركه البطولة الفنانة أحمد فهمي، إيمان العاصي، ديانا هشام، بوسي، وعُرض المسلسل في الماراثون الرمضاني،كما شارك في مسلسل (أهو ده اللي صار) ومسلسل ( لينا أقوال أخري).
بوستر المسرحية من تصوير عمر غندور، وتصميم البوستر بلمسات وليد سامح، توسط البوستر الفنان حازم إيهاب مرتديا اللون الاسود، مع إضاءة خافتة علي الشكل العام واستخدام الظل بشكل رائع جعلت البوستر جذابًا.
أعماله المسرحية
بدأ حازم إيهاب مشواره الفني في عام (2013)، درس في المعهد العالي للسينما، قدم عدة أعمال مسرحية منها مسرحية (هاملت المليون) في عام (2015).
دراما تليفزيونية
قدم حازم إيهاب عدة أعمال درامية ناجحة علي الشاشة الفضية منها مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة الكبيرة يسرا، وقدم دور شاب من أسرة ميسورة الحال تعرف علي صديقته بالجامعه وطلبمنها الزواج عنداً في والدته التي كان علي خلاف معها وشجار دائم، ثم وقع في حب زوجته بهد ذلك وأنجب منها في اطار احداث المسلسل، شاركه البطولة الفنانة أحمد فهمي، إيمان العاصي، ديانا هشام، بوسي، وعُرض المسلسل في الماراثون الرمضاني،كما شارك في مسلسل (أهو ده اللي صار) ومسلسل ( لينا أقوال أخري).
مسلسل "كأنه امبارح"
قام الفنان حازم إمام بالمشاركة مؤخرا في مسلسل (كأنه امبارح) والذي يعذ انطلاقه كبيرة له في عالم الفن، حيث حقق المسلسل نجاح واسع المدي وأخذ نسبة مساهدة عالية مما حعل من كل النجوم الشباب المشاركين فيه نجوم حقيقين يعرفهم الجمهور إذا عند رؤيتهم صدفة في الشارع، وأصبحوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي وكان حازم إيهاب واحداً منهم، وتتوالي التحداث في اطار اجتماعي رومانسي، ولازال فريق العمل في طريقهم للإنتاج جزء ثاني من العمل.
ولد حازم إيهاب بدولة الكويت ويبلغ من العمر 22 عاماً، من هوايته المفضلة لعبة (الشطرنج) ورياضته المفضله هي السباحة.
ولد حازم إيهاب بدولة الكويت ويبلغ من العمر 22 عاماً، من هوايته المفضلة لعبة (الشطرنج) ورياضته المفضله هي السباحة.
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