بحضور سارة الطباخ وسيف زهران وطوني ماهر والليثي حازم ايهاب يفتتح مسرحية "سكة سفر" (صور)

أعماله المسرحية

دراما تليفزيونية



مسلسل "كأنه امبارح" قام الفنان حازم إمام بالمشاركة مؤخرا في مسلسل (كأنه امبارح) والذي يعذ انطلاقه كبيرة له في عالم الفن، حيث حقق المسلسل نجاح واسع المدي وأخذ نسبة مساهدة عالية مما حعل من كل النجوم الشباب المشاركين فيه نجوم حقيقين يعرفهم الجمهور إذا عند رؤيتهم صدفة في الشارع، وأصبحوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي وكان حازم إيهاب واحداً منهم، وتتوالي التحداث في اطار اجتماعي رومانسي، ولازال فريق العمل في طريقهم للإنتاج جزء ثاني من العمل.



ولد حازم إيهاب بدولة الكويت ويبلغ من العمر 22 عاماً، من هوايته المفضلة لعبة (الشطرنج) ورياضته المفضله هي السباحة.









بدأ حازم إيهاب مشواره الفني في عام (2013)، درس في المعهد العالي للسينما، قدم عدة أعمال مسرحية منها مسرحية (هاملت المليون) في عام (2015).قدم حازم إيهاب عدة أعمال درامية ناجحة علي الشاشة الفضية منها مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة الكبيرة يسرا، وقدم دور شاب من أسرة ميسورة الحال تعرف علي صديقته بالجامعه وطلبمنها الزواج عنداً في والدته التي كان علي خلاف معها وشجار دائم، ثم وقع في حب زوجته بهد ذلك وأنجب منها في اطار احداث المسلسل، شاركه البطولة الفنانة أحمد فهمي، إيمان العاصي، ديانا هشام، بوسي، وعُرض المسلسل في الماراثون الرمضاني،كما شارك في مسلسل (أهو ده اللي صار) ومسلسل ( لينا أقوال أخري).