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عمرو طلعت يكشف تفاصيل مدينة المعرفة وأول جامعة لتكنولوجيا الاتصالات بمصر (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
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عمرو طلعت يكشف تفاصيل مدينة المعرفة وأول جامعة لتكنولوجيا الاتصالات بمصر (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مدينة المعرفة هي مشروع تقيمه الدولة في العاصمة الإدارية على مساحة 211 فدان، وهي تكرس استراتيجية وزارة الاتصالات، والمرحلة الأولى تعتبر أركان لهذه الاستراتيجية.

وأوضح "طلعت" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، أن المبنى الأول هو خاص بالبحوث، وسيتم عمل تطبيقات على مشروعات للذكاء الاصطناعي من هذا المبنى في مختتلف المجالات مثل مكافحة الآفات الزراعية، والتعرف على الأمراض والرعاية الصحية والتشخيص، ونؤشرات الاقتصاد الكلي والتنبؤ بها وتحليلها، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المبنى الثاني في المدينة هو مبنى للتدريب، حيث سيقدم تدريبا للشباب وحديثي التخرج، لافتا إلى وجود مباني للبحث والتطوير والتكنولوجيات المساعدة.

ولفت إلى أن الهدف من المدينة هو وجود مكان واحد يضم كافة عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من شركات عالمية ومراكز تدريب ومراكز بحث وتطوير.

وشدد وزير الاتصالات على أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء أول جامعة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط، وستكون موقعها في العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون جاهزة لتلقي أول دفعة من الطلبة في 2021، وهي جامعة متخصصة في التخصصات الدقيقة الخاصة بالاتصالات، ومن المتوقع منها أن تنقل مجال الاتصالات في مصر نقلة أخرى.
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