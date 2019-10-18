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اتحاد الكرة يعلن موعد الجمعية العمومية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:23 ص
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اتحاد الكرة يعلن موعد الجمعية العمومية
عمرو الجنايني
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السيد علي
 
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كشف اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر لها يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بدل من مشروع الهدف الذي، يشهد إصلاحات.
 
فيما أبلغ اتحاد الكرة الأندية في وقت سابق بموعد الجمعية العمومية العادية، وطلب منهم إرسال التفويضات الخاصة بحضور الجمعية.

ومن المقرر أن يحضر رئيس كل نادى أو أعضاء مجلس الادارة، كما طلب الإتحاد إرسال مقترحاتهم بشأن الموضوعات التى ترغب الأندية فى مناقشتها.
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