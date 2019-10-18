اتحاد الكرة يعلن موعد الجمعية العمومية

كشف اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر لها يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بدل من مشروع الهدف الذي، يشهد إصلاحات.

فيما أبلغ اتحاد الكرة الأندية في وقت سابق بموعد الجمعية العمومية العادية، وطلب منهم إرسال التفويضات الخاصة بحضور الجمعية.



