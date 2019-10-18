الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر: تساقط أمطار على هذه المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا حول توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم الجمعة، موضحة أنه يسود البلاد الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتابع البيان: تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.





وأضاف: الرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



