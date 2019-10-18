آخرهن داليا مصطفى.. نجمات خطفن الأنظار بفساتين زمن الفن الجميل (صور)

شيرين









أمينة خليل

شاركت النجمة أمينة خليل في مسلسل جراند أوتيل في رمضان 2016 وظهرت بأناقة متناهية لا تضاهى. الممثلة الصغيرة والجميلة أمينة خليل ظهرت في حلقات قليلة من جراند أوتيل ولكنها جذبت انتباه الكثير بشخصيتها وستايلها المميز في اختيار الملابس.



ولأن أحداث مسلسل جراند أوتيل تدور في الفترة ما بين 1940 و1950، عكس اختيار الملابس بدقة هذا العصر. في الحقيقة فريق العمل الذي وراء مسلسل جراند أوتيل فعلوا حقا مجهودا رائعا وفي الحقيقة لن استطيع الانتظار حتى أرى المزيد والمزيد.



وتميزت امينة خليل في مسلسل جراند أوتيل بتسريحات الشعر والمكياج المميزة، ففي بعض الوقت شعر الجمهور أن الزمن عاد إلى الخلف.









ظهرت الفنانة داليا مصطفي، بعدد من الصور خلال كواليس مسلسل "حواديت الشانزلزيه" بفساتين من زمن الفن الجميل إحداهما فستان زفاف والاخر يحمل اللون الازرق واهتمت بتفاصيل اللوك نظرا لحقبة المسلسل ولكنها خطفت الأنظار وأعادت زمن الفن الجميل با استايلات مختلفة ومميزة وينتظر الجمهور عرض المسلسل لمتابعة لوك "قسمت هانم غباشي".ومن قبل قام مصمم الأزياء بهيج حسين، خلال عرض ازيائه فساتين مختلفة مستوحاة من فساتين اثنى عشر فنانة من زمن الفن الجميل وكانت إحدى علامات الموضة التي تم تتبعها حتى هذا العصر، منهم صباح، شادية، ليلى مراد، هند رستم، سعاد حسني، سامية جمال، تحية كاريوكا، ليلى فوزي، نادية لطفي، فاتن حمامة، مديحة يسري وغيرهم.تألقت الفنانة شيرين بأجمل الأزياء بمسلسل "طريقي" الذى أعادت فيه موضة الستينات بفساتين أنيقة وراقية من الزمن الجميل، وتأثرت الفتيات بهذه الفساتين فأعادوها فى ملابسهن وارتدوها، كنوع من استعادة الماضى ويرصد "الفجر الفني" أبرز الفنانات التي حرصت علي التمثيل بمسلسل في حقبة من زمن الفن الجميل.ظهرت بدور مطربة اسمها "دليلة" فى فترة الستينات، ارتدت الفساتين المنفوشة والمنقطة التى تشبه موضة الزمن الجميل والفساتين القصيرة الكلاسيكية والتنورات الأنيقة والمعاطف التى تعيد إلى أذهاننا ممثلات زمن الفن الجميل مثل: سعد حسنى، ليلى فوزى، نادية لطفى وغيرهن.