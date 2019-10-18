مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر

تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 18 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري، ومباراتي الهلال، والأهلي في الدوري السعودي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الرابعة"

الاتحاد السكندري x وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





الإسماعيلي x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة التاسعة"

غرناطة x أوساسونا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الثامنة"

فرانكفورت x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة العاشرة"

نيس x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة السابعة"

العدالة x الفتح، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.





الهلال x ضمك، تقام المباراة في تمام الخامسة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





الأهلي x التعاون، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.