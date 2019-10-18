موعد المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا 2019
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
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أحمد عصام
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اقتربت بطولة دوري أبطال آسيا على الانتهاء هذا الموسم، حيث ستجرى في الاسبوع المقبل إياب المباراة النصف نهائية، وتشهد البطولة هذا الموسم منافسة شرسة بين جميع الأندية في القارة.
وتعد بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم هي النسخة الثامنة والثلاثون من المسابقة الأعلى للأندية الآسيوية لكرة القدم، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والنسخة السابعة عشر منذ استحداث التسمية الحالية دوري أبطال آسيا، حيث يتأهل مباشرة الفريق المتوج بالبطولة إلى كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019.
ويستقبل فريق الهلال السعودي نظيره فريق السد القطري يوم الاثنين المقبل في إياب دور النصف نهائي، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما يلتقي على الجانب الآخر فريق غوانغجوا الصيني مع فريق اوراوا الياباني.
وكان فريق كاشيما الياباني قد نجح في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، بينما يسعى فريق الهلال السعودي لفك عقدة تلك البطولة الغائبة عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة خاصة بعد الفوز الكبير بمباراة الذهاب أمام السد القطري.
بينما يريد فريق اوراوا الياباني في تحقيق اللقب مرة أخرى بعدما حققه على حساب فريق الهلال السعودي خلال موسم 2017، بعدما تعادل في السعودية بنتيجة هدف لكل فريق، وحسم التأهل في الإياب بالفوز بنتيجة هدف نظيف.
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