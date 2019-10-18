ميتشو يطمئن نجم الفريق قبل مباراة الزمالك والمقاولون
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:37 ص
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السيد علي
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يسعي الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، معرفة موقف جاهزية، عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، من عدمها ومدي قدرته على خوض لقاء المقاولون العرب وفقًا لنتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية.
ومن المنتظر أن يخضع "جمعه" لاختبار طبى لتحديد مدى جاهزيته عقب الاطلاع على نتيجة الاشعة بعد أن اشتكى اللاعب من إصابة، كدمات فى الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى المباراة الودية التى جمعت الفراعنة بمنتخب بوتسوانا.
وشارك نجم الزمالك في المواجهة بصفة أساسية فى اللقاء الذى انتهى بفوز المنتخب الوطنى بهدف دون رد.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وأجرى عبد الله جمعة، أشعة رنين، كشفت إن الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطنى بسيطة وستكون مدة راحته وفقا للجهاز الطبى للزمالك بقيادة محمد أسامة الذى عاد وطلب من اللاعب إجراء أشعة مقطعية للاطمئنان بصورة نهائية على حالته قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق.
وكان ميتشو قد فضل خضوع عبد الله جمعة لعمليات التأهيل على مدار تدريبات أمس وأول أمس الأربعاء لحين الإطلاع على نتيجة الأشعة المقطعية التى خضع لها اللاعب على قدمه اليمنى.
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