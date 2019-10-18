بعد خطفه الأنظار في "نصيبي وقسمتك" ودعمه ميرنا نور الدين.. تعرف علي محسن صبري!

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خطف الفنان محسن صبري، الأنظار خلال دوره في أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك" وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته والسؤال عن اسمه.



وقامت الفنانة ميرنا نور الدين، المشاركة معه في نفس القصة "حبيبتي من تخون" بنشر بوستر يحمل صورته والشكر له ووصفه ب"الاستاذ" وذكر اسمه وانه تعلمت الكثير في لافتة مميزة منها، ويرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه.



محسن صبري ممثل ومخرج مصري بدأ حياته الفنية في فترة الثمانينات بأدوار ثانوية وكانت أبرز أعماله فيلم "لا تسألني من أنا" عام (1984) مع الراحلة شادية .



شارك صبري أيضًا في افلام الخادمة مع النجمة نادية الجندي ومسلسل الطاحونة مع يحيي شاهين "الجزء الأول والثاني" بالإضافة إلى الفيلم التليفزيوني "ترويض الرجل"



غاب صبري حوالى عشر سنوات عن الحياة الفنية ثم عاد ليشارك في عدة مسلسلات منها واحة الغروب، الميزان، عفاريت عدلي علام، فارس الرومانسية، ولاد تسعة وغيرهم .



عمل محسن صبري بالإخراج بجانب التمثيل، فقد شارك في إخراج بعض البرامج التليفزيونية وقبلها عمل مساعداً للإخراج في بعض السهرات التليفزيونية .



وتدور أحداث هذه الحكاية فى إطار تشويقي ورومانسي، ويشارك فى بطوله حكاية "حبيبتي من تخون"، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، سلوي عثمان، ندى عادل، مصطفي منصور، منة بدر تيسير، إنجي خطاب.



وقد عرضت الحكايات الأولى من المسلسل "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم والحكاية الرابعه "مين طفى النور" بطوله ملك قوره وكريم قاسم ، والخامسه "على الهادى يازبادى"بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب.



حكاية "كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد وسارة نخلة ومحمد عبد المعطي ونور قطامش وإبراهيم ظريف وأحمد هلال ومصطفى درويش تأليف عمرو محمود يس إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطي.



الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" يتم تقديمه على غرار الثانى الذى عرض فى سبتمبر الماضى، عبر 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج جديد.



يختلف الجزء الثالث عن الأجزاء الماضية في محتواه، ويقدم مجموعة من القصص التي تقوم على البطولة النسائية وأخرى الرجالية، كما أن هناك قصص تعتمد على البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها في 45 حلقة، من تأليف "عمرو محمود ياسين".