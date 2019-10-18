خالد عكاشة: إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا يحقق أهداف أردوغان (فيديو)

قال خالد عكاشة، الخبير الأمني، إننا أمام خدعة سياسسية تحدث في شمال شرق سوريا، وموافقة الولايات المتحدة على منطقة آمنة في شمال شرق سوريا تعني تحقيق الهدف التركي.





وأضاف "عكاشة"، في تصريحات مع برنامح "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن كل ما قيل الأسبوع الماضي يتم تفريغه من مضمونه إذا كانت العملية العسكرية في شمال سوريا سوف تستمر بعد ذلك وتم إنشاء منطقة آمنة.





ولفت إلى أن المشهد معقد لأنه لا يوجد به موقف واضح تام، لأن الموافقة على المنطقة الآمنة يعني تحقيق أهداف أردوغان في التغيير الديموغرافي في المنطقة، وتحطيم إرادة الشعب التركي، وتهجير سكان مدن وقرى سورية.





وأوضح أنه إذا تم عمل منطقة آمنة فإن كل الجرائم التي يرتكبها أردوغان يتم تحقيقها تحت شعار المنطقة الآمنة، موضحا أن هذا الأمر عنوان خادع جدًا، وأردوغان يردده منذ عام 2011.





الجدير بالذكر أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، كان قد أعلن أن بلاده اتفقت مع لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة، بما يتيح تسليم القوات الكردية السلاح الثقيل للجيش الأمريكي، والانسحاب من المنطقة الحدودية مع تركيا.



