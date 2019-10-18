عاجل.. الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أخشاب في السلام

تلقت غرفة الحماية المدنية، إشارة، بنشوب حريق، داخل مصنع أخشاب بمنطقة السلام في القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وجار السيطرة عليه.





وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة وجار السيطرة عليه وإخماده.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.



