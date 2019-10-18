عاجل.. الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أخشاب في السلام
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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تلقت غرفة الحماية المدنية، إشارة، بنشوب حريق، داخل مصنع أخشاب بمنطقة السلام في القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وجار السيطرة عليه.
وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة وجار السيطرة عليه وإخماده.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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