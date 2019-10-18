"الفجر الفني" يكشف تفاصيل ارتباط فنانة شابة من منتج شهير!

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حالة انتعاش فني تعيشها الفنانة الشابة اماني كمال هذه الايام، حيث تقوم بالانتهاء من تصوير مشاهدها الاخيرة في مسلسل "حواديت الشانزلزيه" المقرر عرضه أول نوفمبر القادم.



وعلم "الفجر الفني" أنه يتردد أن المنتج الفني شادي علام الذي يحظى بمنصب رفيع داخل شركة "سينرجي" أكبر شركات الإنتاج الدرامي هو الذي وراء حالة الانتعاش الفني التي تعيشها أماني كمال، حيث شوهدت معه في عدة سهرات، و في عدد من الاماكن العامة بمنطقة "الشيخ زايد".



وقد انتشر داخل الوسط الفني أن المنتج تبنى الممثلة الشابة فنيًا، حيث رشحها في عدد من الأعمال الفنية، نظرًا للصداقات التي تربطه بعدد من كبار المخرجين.



تساؤلات حول طبيعة العلاقة

وقد أثار هذا الدعم الكبير التساؤلات حول ما إذا كانت علاقة شادي علام، بأماني كمال مجرد وساطة فنية أم مشروع ارتباط رسمي؟.. هذا ما ستجيب عنه الايام المقبلة.



جدير بالذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.



يُذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



مشاركة أمانى فى حواديت الشانزلزيه

ويشار أن أمانى تستعد حاليا لمسلسل" حواديت الشانزلزية" ، المسلسل بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، أمانى كمال،هاجر الشرنوبي، مى سليم، فريدة سيف النصر، تأيف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل، إنتاج تامر مرسى، والمسلسل تدور أحداثه فى 45 حلقة، خلال فترة الخمسينات لإبراز جمال مصر فى هذه الحقبة الزمنية، و يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع بعضها ويتم عرضها بشكل شيق، ومن المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل.



دو إدوارد في "حواديت الشانزليزيه"

ويجسد إدوارد فيه شخصية محقق في زمن الخمسينيات، ويظهر إدوارد في مسلسل حواديت الشانزلزية بلوك جديد عليه، لكي يتلائم مع الشخصية التي يجسدها في العمل، ويأتي هذا التغيير استمرارًا للنجاحات العديدة التي حققها إدوارد في موسم رمضان الماضي.



تكريم إدوارد من مهرجان همس

ويشار أن إدوارد قد تم تكريمه مؤخرا من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فى دورته السابعه كأفضل ممثل دور ثاني عن دوره بــ مسلسل "ولد الغلابة ".



مشاركة إدوارد فى رمضان

يشار أن إدوارد خاض الماراثون الرمضانى الماضى بثلاث مسلسلات هما "ولد الغلابة "،"حكايتى "،"علامة استفهام"،يشار أن ولد الغلابة تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح، بطولة أحمد السقا، مى عمر، هادى الجيار ، سلوى عثمان، هبة مجدى، انجى المقدم.



ويقدم إدوارد حاليا برنامج القاهرة اليوم، الذى يتناول قضايا المجتمع.



