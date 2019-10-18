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مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ريال مدريد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:57 ص
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مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ريال مدريد
ريال مدريد
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السيد علي
 
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جدد إهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، توني كروس، الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات . 

وأفادت صحيفة " سبورت بيلد " الألمانية، أن الشياطين الحمر حريصون جداً على تجديد دماء الفريق من خلال التعاقد مع النجم الألماني توني كروس .

وأضاف المصدر أن مانشستر يونايتد سيحاول خلال الأشهر المقبلة، إقناع ريال مدريد بالتخلي عن اللاعب , علماً أن كروس جدد عقده مؤخراً مع الفريق حتى عام 2023 . 

زيدان يلتقي بوجبا 

في سياق متصل نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، صورة لبوجبا نجم مانشستر يونايتد، مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في مسبح بمدينة دبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لقاء بوجبا وزيدان كان خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان بول بوجبا يتواجد في دبي بسبب استبعاده من المنتخب الفرنسي بعد معاناته من إصابة، وحرص على تنفيذ البرنامج التأهيلي بالإمارات.

أما زيدان فكان حاضرًا لمؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي خلال فترة التوقف الدولي.

وحاول زيدان، الضغط على إدارة ريال مدريد لضم بوجبا في الصيف الماضي، لكن مانشستر يونايتد أصر على أن اللاعب ليس للبيع.


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