نجم باريس سان جيرمان على وشك مغادرة الفريق

يسعي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان الدولي الأوروجواياني، إدينسون كافاني، إلي الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .





وأفادت صحيفة " ليكيب " الفرنسية ، إن إدارة النادي الباريسي لم تتحرك حتى هذه اللحظة لتجديد عقد كافاني، علماً أن اللاعب ينتهي عقده صيف 2020 .





ونوهت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الى أن المدير الرياضي، ليوناردو، لم يتصل باللاعب أو بممثليه حتى لم يجلس معهم، ولذلك يبدو أن تجديد عقد اللاعب ليس أولوية بالنسبة للنادي .



