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تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
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تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية بالشباب تحيا الأمم (صور)
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يارا أحمد
 
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احتفل الكاتب الصحفي مصطفى كامل سيف الدين رئيس اللجنة العليا لاحتفالية بالشباب تحيا الامم ، بتكريم نخبة كبيرة فى الدورة الثالثة لـ بالشباب تحيا الأمم، وذلك في كافة المجالات سواء الفن او الإعلام والرياضة او المجال الاجتماعي.

المكرمون
وفي مجال الفن تم تكريم عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان هشام سليم وحجاج عبدالعظيم والفنان احمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي، الفنان حلمى عبدالباقي، الفنان خالد بيومي، الفنان محمد فاروق شيبا، ويسرا مسعودي ومحمود فارس و نوال سمير وايناس نور وعصام توفيق، والفنان وائل عبدالعزيز والكاتب والسيناريست مدحت عوض.

وأضاف "كامل" انه في مجال الإعلام سيتم تكريم نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعده نظرا لمجهوداته الملموسة في الساحة الاعلامية خلال الفترة الاخيرة، والكاتب والاعلامي محمد الغيطي.

تكريم أبطال حرب اكتوبر 
كما أكد انه تم تكريم مجموعة من ابطال حرب اكتوبر منهم اللواء حسين مسعود وزير الطيران المدني الاسبق و اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل واللواء ايمن حب الدين واللواء بحري حامد فتوح واللواء محمد محمود والرائد سمير نوح من ابناء الصاعقة واحمد زايد مؤسس صفحة مؤرخين 73، واللواء محسن الفحام، اللواء فؤاد عرفه، اللواء، مصطفى سعد عبيه، اللواء أشرف بهجت، اللواء يحي السنجق، اللواء شبل عبد الجواد.

كما تم تكريم مجموعة من أبطال مصر الشباب في مجال الرياضة، ومنهم بطلة المصارعة سمر حمزة، البطلة هبة صالح «اثقال»، البطلة حليمة عباس«أثقال»، البطلة سمر حبشى «أثقال»، البطلة نعمه سعيد«أثقال»، البطل خالد مسعود «مصارعة»البطلة تقى هشام«كاراتيه»، البطلة ياسمين حمدى «كاراتيه»، البطل حسام مرغنى«مصارعة»، المصارع حسن حسن، البطل محمد أيهاب، والبطلة فاطمة محمود اثقال.

وفي المجال الاجتماعي سوف تم تكريم عدة شخصيات بارزة في المجتمع، ابرزهم م.موسى مصطفى موسى، الاستاذ عبدالحميد إبراهيم، د.رامي عادل، د.شيرين البياع، م.ماجد حمدى، الاستياليست عماد عبدالله، المخرج جمال المصري منسق الصخرة رومانى، الاعلاميه هبه فتحي، وكابتن طارق صلاح.

اغنية "جيش مصر"
وقدم الفنان حلمى عبد الباقي أحدث أغانيه جيش مصر بإحتفاليه "بالشباب تحيا الأمم"، فى حفل افتتاح النسخة الثالثة بالمركز الثقافى بالهناجر فى دار الأوبرا، احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، بحضور نخبه من القيادات السياسية والفنية وأعضاء مجلس النواب.

وتضمن عرضًا فنيا لفريق الصخرة بقيادة المخرج جمال المصرى، الذى يشرف على المهرجان، وكريم نخبه من قيادات حرب أكتوبر وفناني سينما اكتوبر.

تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
تكريم هشام سليم وحجاج عبد العظيم في احتفالية "بالشباب تحيا الأمم" (صور)
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طباعة
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