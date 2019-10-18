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صلاح ضد ليستر سيتي...مواعيد ومباريات البوكسينج داي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:12 ص
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صلاح ضد ليستر سيتي...مواعيد ومباريات البوكسينج داي
محمد صلاح
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محمد الصو
 
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، عن مواجهة قوية لفريق ليفربول والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ضد ليستر سيتي، بجولة أعياد الميلاد.

وكشفت الرابطة عن مواعيد مباريات "البوكسينج داى"، والتى مقرر لها أن تقام يوم 26 و 27 ديسمبر المقبل، على أن تقام 9 مباريات في اليوم الأول والتي سيلعب فيها ليفربول المحترف بصفوفه محمد صلاح ضد ليستر سيتي، فيما تختتم في اليوم الثاني بمواجهة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون.

ومن المنتظر أن يحل ليفربول والمحترف بصفوفه المصري محمد صلاح، ضيفا على ليستر سيتي، يوم 26 ديسمبر في البوكسينج داي، بالتاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت مواعيد مباريات "البوكسينج داي" كالآتي:-

يوم 26 ديسمبر 2019

ليستر سيتي × ليفربول

بورنموث × أرسنال

تشيلسي × ساوثهامبتون

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

توتنهام × برايتون

أستون فيلا × نوريتش

كريستال بالاس × وست هام

إيفرتون × بيرنلى

شيفيلد × واتفورد

يوم 27 ديسمبر 2019

مانشستر سيتي × وولفرهامبتون.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء السبت المقبل على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبريميرليج.

ويسعى الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لمواصلة نتائجة المميزى وتصدره جدول الترتيب بدون أي فقدان للنقاط، في ظل ما يعانيه يونايتد، من نتائج سلبية وغيابات بالجملة.

وتلقى يونايتد، صدمة قوية بعدما تأكد غياب دي خيا حارس الفريق، خلال مباراة منتخب بلاده بأسبوع الفيفا، بجانب غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا للإصابة أيضا.

ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي برصيد 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
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