ميدو معلقاً علي أزمة القمة: دا تهريج.. وننتظر استقالة الجبلاية

علق الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة ونجم نادي الزمالك الأسابق، على أزمة تأجيل مباراة القمة، وإعلان النادي الأهلي عدم خوضه أي مباريات إلا بعد خوض اللقاء.





وقال "ميدو"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إم بي سي مصر"، إنه لم يصح تأجيل أي مباراة في الدوري المصري بداعي الدواعي الأمنية، خاصة أن مصر تعيش حالة استقرار أمني تام يشهد له العالم كله، والأمن المتواجد في مصر حاليا لم ينعم به أي مواطن مصري منذ سنوات طويلة.





وواصل "ميدو" أنه كان يجب على مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بعد تأجيل مباراة القمة، ما يحدث في الوقت الحالي تهريج، ويضع مصر أمام العالم كله أنها لا تستطيع تنظيم المسابقة.





وأوضح ميدو :"أنه كان يجب أن يكون مواجهة من قبل اتحاد الكرة للأمن لمعرفة ما هي الأسباب الأمنية التي تمنع إقامة المباراة حتى ولو بدون جمهور بدلا من تأجيل اللقاء.





وأنهي ميدو تصريحاته قائلاً:" اتحاد الكرة بعد أن كان يصدر فكرة أن الموسم جديد وأنها بداية التغيير ولن يكون هناك أي تغييرات في جدول البطولة، فجأة قرر تأجيل أهم مباراة في الموسم، وهذا تخبط.



