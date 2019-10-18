مصطفي يونس: إتحاد الكرة كان بيخاف من الأهلي

هاجم الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الأهلي الأسبق، السياسة الدائرة حاليا داخل المارد الأحمر بجلب العديد من الصفقات كل موسم من أجل سد احتياجات الفريق خلال فترات الانتقالات.





وصرح "يونس"، خلال استضافته في برنامج "سوبر تايم" المذاع عبر فضائية "تايم سبورتس"، إنه حينما كان لاعبا في النادي الأهلي كان قوام الفريق عبارة عن 80% من أولاد النادي، و20% صفقات، وليس ما يحدث في الوقت الحالي، قائلا: "مش نروح نجيب 10 و12 لاعيب كل موسم مينفعش".





وتابع أن اسم الأهلي وحده كفيل أن يهاب منه الجميع خاصة أنه أكبر نادي جماهيري في مصر والوطن العربي، حتى المسؤولين باتحاد الكرة كانوا يخافون منه، مشيرا إلى ان الأهلي تسبب في إقالة مجلس إدارة اتحاد كرة مرتين من قبل،.





وواصل يونس : "أيوة ده مش صح، واتحاد الكرة كان بيخاف مننا، بس في حاجة لازم تعملي حساب وتخاف مني في حدود وميكنش قدام الناس يكون في السر، مش تطلع على الملأ وتأجل للأهلي 10 مباريات عشان بيخسر ومش معاه فرقة، إيه المشكلة أن الفريق يكسب ويخسر يعني".



